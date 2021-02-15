Два шведські регіони призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

У Швеції у двох регіонах тимчасово припинили вакцинацію медичних працівників препаратом від коронавірусу AstraZeneca після повідомлень про побічні ефекти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Local.

Щеплення відповідним препаратом призупинили в регіоні Седерманланд – на південь від Стокгольма. Саме там у 100 з 400 співробітників лікарні виникли побічні ефекти.

За інформацією видання, у медиків виявили підвищену температуру тіла. Водночас в регіоні планують дослідити ситуацію.

Також процес вакцинації тимчасово припинили на півночі від столиці Швеції – в регіоні Євлеборг. Місцевий координатор щеплень проти COVID-19 заявив про побічні ефекти: озноб, біль у тілі та лихоманку.

Тим часом представник AstraZeneca у Скандинавії Андреас Хеддіні вже відреагував на ситуацію. Він наголосив, що компанія дуже серйозно ставиться до всього, що пов'язано з безпекою вакцини, наразі препарат вже ввели мільйонам людей у всьому світу і серйозних побічних ефектів не спостерігали.

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Хеддіні визнав, що відсоток випадків з побічними ефектами дивно високий, але зауважив, що серйозних серед них не зафіксували.

Як повідомлялося, раніше ряд країн рекомендували не застосовувати вакцину від коронавірусу виробництва AstraZeneca людям похилого віку, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.

Проте нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину від коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).