AstraZeneca розпочала дослідження ефективності своєї вакцини серед дітей

Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет вперше розпочали дослідження з метою оцінити безпеку та імунну відповідь власної вакцини від COVID-19 серед дітей.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Нове випробування середньої стадії визначить, чи ефективна вакцина для осіб у віці від 6 до 17 років.

У дослідженні візьмуть участь близько 300 добровольців, перші щеплення очікуються вже цього місяця, повідомили в Оксфордському університеті.

Вакцину AstraZeneca називають «вакциною для всього світу», оскільки вона дешевша та легша для розповсюдження, ніж деякі вакцини-конкуренти.

Цього року компанія AstraZeneca ставить за мету випустити 3 мільярди доз медичного засобу, а до квітня планує виробляти понад 200 мільйонів доз щомісяця.

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Як повідомлялося, раніше ряд країн рекомендували не застосовувати вакцину від коронавірусу виробництва AstraZeneca людям похилого віку, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.

Проте нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину від коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).