AstraZeneca подвоїла прибуток за 2020 рік

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca за минулий рік подвоїла прибуток до 2,83 мільярда фунтів стерлінгів (3,92 мільярда доларів).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

У компанії зазначили, що в 2019 році вони заробили 1,12 мільярда фунтів стерлінгів, у той час як у 2020 році вдалося заробити вдвічі більше.

За словами керівника компанії Паскаля Соріота, прибуток вдалося отримати завдяки додатковим інвестиціям у нові медпрепарати в області онкології та біофармацевтики.

Виготовлення вакцини від COVID-19 також збільшили доходи компанії на 1,44 мільйона фунтів, хоча відомо, що AstraZeneca розробляла свій препарат від коронавірусу на некомерційній основі.

Як відомо, раніше низка країн масово не рекомендувала застосування вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca людям похилого віку.

Проте, як повідомляв Укрінформ, у середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала використовувати вакцину від коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

Раніше дослідження показало, що вакцина від AstraZeneca забезпечує менший захист від варіанту коронавірусу 501Y.V2, який вперше було виявлено у Південній Африці.

ВООЗ відзначила результати дослідження, додавши, що не було доказів того, що вакцина не захищає від тяжкого перебігу захворювання.