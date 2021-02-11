AstraZeneca подвоїла прибуток за 2020 рік

AstraZeneca подвоїла прибуток за 2020 рік

Укрінформ
Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca за минулий рік подвоїла прибуток до 2,83 мільярда фунтів стерлінгів (3,92 мільярда доларів).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

У компанії зазначили, що в 2019 році вони заробили 1,12 мільярда фунтів стерлінгів, у той час як у 2020 році вдалося заробити вдвічі більше.

За словами керівника компанії Паскаля Соріота, прибуток вдалося отримати завдяки додатковим інвестиціям у нові медпрепарати в області онкології та біофармацевтики.

Виготовлення вакцини від COVID-19 також збільшили доходи компанії на 1,44 мільйона фунтів, хоча відомо, що AstraZeneca розробляла свій препарат від коронавірусу на некомерційній основі.

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Як відомо, раніше низка країн масово не рекомендувала застосування вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca людям похилого віку.

Проте, як повідомляв Укрінформ, у середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала використовувати вакцину від коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

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Раніше дослідження показало, що вакцина від AstraZeneca забезпечує менший захист від варіанту коронавірусу 501Y.V2, який вперше було виявлено у Південній Африці.

ВООЗ відзначила результати дослідження, додавши, що не було доказів того, що вакцина не захищає від тяжкого перебігу захворювання.

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