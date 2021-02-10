ПАР відмовляється від вакцини AstraZeneca - не виключає продажу чи обміну

Південна Африка розглядає можливість обміну або продажу коронавакцини Oxford-AstraZeneca у зв'язку з її низькою ефективністю проти нового штаму COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Плани ПАР по використанню Oxford-AstraZeneca для вакцинації медичних працівників були скасовані після того, як дослідження показало «невтішні» результати проти нового варіанту COVID-19 у країні.

Замість цього країна має намір використовувати вакцину Johnson&Johnson.

У Південній Африці є півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca, і зараз уряд думає, що з ними робити.

Всього, станом на вівторок у світі розподілено понад 134 мільйони доз - приблизно 4,74 мільйона уколів щодня.

Як повідомлялося, нинішня кампанія вакцинації є наймасштабнішою в історії людства.

За даними Worldometer, у світі виявлено 107463667 випадків COVID-19, зокрема 2352846 летальних, одужали 79396458 осіб.

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