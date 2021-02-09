В Ізраїлі почали безкоштовно вакцинувати від COVID-19 іноземних шукачів притулку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Мерія Тель-Авіва та приватний медичний центр Сураскі почали безкоштовно вводити вакцину іноземним громадянам міста, багато з яких є шукачами притулку без належного оформлення.
Серед вакцинованих багато іноземних працівників з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також шукачів притулку.
Речник мерії Тель-Авіва Ейтан Шварц заявив, що уряд Ізраїлю має намір "вакцинувати всіх, хто знаходиться в межах країни".
Ізраїль розпочав вакцинацію свого населення з кінця грудня. Минулого тижня в державі зробили вакцини від коронавірусу доступними для всіх громадян віком старших 16 років.
Як повідомлялося, у світі станом на вечір 9 лютого зафіксовано 107,344,496 випадків COVID-19, зокрема 2,347,659 – летальних, одужали 79,239,650 осіб.