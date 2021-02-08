В Ізраїлі вакциною Pfizer зробили щеплення майже чверті населення
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsru.co.il.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на 8 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 3 480 406 осіб (близько 53 тис. за останню добу), другу дозу - 2 081 509 осіб (близько 65 тис. за останню добу). Йдеться виключно про вакцину Pfizer.
Лікарняні каси запрошують на вакцинацію всіх громадян старше 16 років.
У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 90% громадян, вакциновані двома дозами 80%, в категорії 80-89 - 87%/78%, 70-79 - 94% / 86%, 60-69% - 78%/68%, 50-59 - 69%/46%, 40-49 - 58%/26%, 30-39 - 40%/14%, 20-29 - 32%/10%, молодше 20 (але не молодше 16) - 10%/1%.
Зазначається, що в останні дні темпи вакцинації помітно знизилися.
Ізраїль на цьому тижні перестав бути світовим лідером за темпами вакцинації проти коронавіруса. На першому місці у світі за цим показником Об'єднані Арабські Емірати.
У світі з початку пандемії в цілому зафіксовано 106 765 263 випадки коронавіруса, включаючи 2 328 911 летальних.
При цьому число осіб, які вже одужали від хвороби, становить 78 460 789.
Фото: Miriam Alster/Flash90