Ізраїльтянам виписали вже понад $100 мільйонів штрафів за порушення карантину

Від початку пандемії COVID-19 на початку минулого року, жителі Ізраїлю отримали за порушення карантину більше півмільйона штрафів на загальну суму у понад 100 млн дол. США.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“З кінця лютого 2020 року, коли в Ізраїлі почалася пандемія COVID-19, загальна сума виписаних коронавірусних штрафів досягла 332 млн шекелів (близько 100 млн дол. США)”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сума неоплачених штрафів з урахуванням відсотків за прострочення, сягнула 308 млн шекелів. Ураховуючи, що на оплату штрафів ізраїльтяни мають до 90 днів, дані з листопада по січень ще не відображені у статистиці.

Загалом же із близько 563 тис. штрафів, виписаних у країні від початку пандемії, оплачено було лише близько 155 700.

“Дані вказують, що 55% штрафів було виписано за відсутність маски й ще 41% - за перебування у громадських місцях під час заборони”, - зауважує Сіньхуа.

Як раніше повідомляло агентство, минулого тижня Ізраїль вакцинував від COVID-19 майже третину всього населення.

Фото: haaretz.com