Ізраїль вакцинував від COVID-19 майже третину населення

Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали близько трьох мільйонів жителів Ізраїлю, що становить близько третини населення країни.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить DW із посиланням на міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

За інформацією МОЗ, оприлюдненою в суботу, 30 січня, близько трьох мільйонів ізраїльтян отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже двічі отримали щеплення від COVID-19.

Населення Ізраїлю трохи перевищує 9,1 млн осіб.

В Ізраїлі кампанія з вакцинації населення від коронавірусу розпочалася шість тижнів тому. Утім, зауважує DW, попри такі високі темпи проведення щеплень, у країні досі спостерігаються доволі високі показники захворюваності. За останню добу було зафіксовано 6435 нових випадків зараження COVID-19.

Як повідомлялося, Ізраїль планує вакцинувати всіх громадян, старших 16 років, вже до кінця березня.

Фото: haaretz.com