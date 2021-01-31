Ізраїль вакцинував від COVID-19 майже третину населення
Як передає Укрінформ, такі дані наводить DW із посиланням на міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.
За інформацією МОЗ, оприлюдненою в суботу, 30 січня, близько трьох мільйонів ізраїльтян отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а майже 1,7 мільйона осіб вже двічі отримали щеплення від COVID-19.
Населення Ізраїлю трохи перевищує 9,1 млн осіб.
В Ізраїлі кампанія з вакцинації населення від коронавірусу розпочалася шість тижнів тому. Утім, зауважує DW, попри такі високі темпи проведення щеплень, у країні досі спостерігаються доволі високі показники захворюваності. За останню добу було зафіксовано 6435 нових випадків зараження COVID-19.
Як повідомлялося, Ізраїль планує вакцинувати всіх громадян, старших 16 років, вже до кінця березня.
Фото: haaretz.com