COVID-щеплення вже зробили понад 108 мільйонів осіб у 67 країнах – Bloomberg

У 67 країнах світу понад 108 мільйонів осіб зробили щеплення від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить Bloomberg.

За останніми даними, у світі щодня вводять приблизно 4,25 млн доз COVID-вакцин.

У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 35 мільйонів доз вакцини.

Водночас, за статистикою, у США у 27,1 млн людей був підтверджений діагноз COVID-19.

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Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали понад 36% людей, другу – більше 20%. Найбільше ж доз вакцини ввели у США (34 мільйони) та Китаї (24 мільйони).

За даними Worldometer, у світі станом на 4 лютого зафіксовано 104 972 416 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 2 280 380 летальних, одужали 76 725 947 осіб.

Фото: Belga