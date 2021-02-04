COVID-щеплення вже зробили понад 108 мільйонів осіб у 67 країнах – Bloomberg
Як передає Укрінформ, такі дані наводить Bloomberg.
За останніми даними, у світі щодня вводять приблизно 4,25 млн доз COVID-вакцин.
У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 35 мільйонів доз вакцини.
Водночас, за статистикою, у США у 27,1 млн людей був підтверджений діагноз COVID-19.
Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали понад 36% людей, другу – більше 20%. Найбільше ж доз вакцини ввели у США (34 мільйони) та Китаї (24 мільйони).
За даними Worldometer, у світі станом на 4 лютого зафіксовано 104 972 416 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 2 280 380 летальних, одужали 76 725 947 осіб.
Фото: Belga