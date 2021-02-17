В ОБСЄ засудили обшуки та арешти журналістів у Білорусі

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро висловила серйозне занепокоєння з приводу обшуків та арештів в лавах Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), а також серед інших численних журналістів у кількох містах Білорусі.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідна заява Терези Рібейро розміщена на сайті ОБСЄ

"Обшуки в офісі Білоруської асоціації журналістів, найвідомішої організації з питань свободи ЗМІ в Білорусі, та в будинках її членів – це чергова тривожна подія у питанні свободи ЗМІ та свободи вираження поглядів у країні. Вона відбулася після серії переслідувань працівників ЗМІ та журналістів в останні кілька місяців", - заявила Рібейро.

За словами представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, з серпня 2020 року загалом близько 400 журналістів, які представляють місцеві та іноземні ЗМІ, були затримані чи зазнали нападів під час виконання своїх професійних обов'язків, включаючи висвітлення акцій протесту в Мінську та інших частинах країни.

"Я виступаю з нагальним закликом до влади змінити цю негативну тенденцію та привести свою політику та дії у відповідність до зобов'язань ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та безпеки журналістів", - заявила Рібейро.

Питання свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ у Білорусі також було обговорено під час окремої зустрічі Терези Рібейро з представником Білорусі при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше "Репортери без кордонів" повідомили, що 16 лютого у Білорусі пройшла хвиля арештів та обшуків стосовно незалежних працівників засобів масової інформації. Провідних представників БАЖ, зокрема, речника організації Бариса Гарецького, юрисконсульта Олега Алеєв та голову БАЖ Андрія Бастунця було затримано, в офісах організації проведено обшуки.

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Подальші розслідування проводились серед працівників засобів масової інформації, правозахисної організації "Вясна" та інших неурядових організацій. Були здійснені заходи проти 11 журналістів у різних частинах країни, конфісковано робочі матеріали, зокрема носії інформації.

За даними білоруського слідчого комітету, обшуки проводились за підозрою у "діяннях, які грубо порушують громадський порядок".

Нагадаємо: після сфальшованих президентських виборів у Білорусі в серпні, результати яких не визнав ЄС і багато країн світу, в багатьох містах республіки не вщухають масові мирні акції протесту.

Білорусь посідає 153 місце зі 180 країн у списку свободи преси.

Фото: TUT.BY