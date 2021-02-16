В Індії виявили два нових штами коронавірусу

В Індії зафіксували південноафриканський та бразильський штами коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Зазначається, що люди, які повертаються з цих країн, ймовірно проходитимуть більш ретельне тестування, про що заявили представники міністерства охорони здоров'я Індії.

Згідно з даними індійської влади, південноафриканський штам був виявлений у чотирьох людей минулого місяця, а бразильський - цього місяця у однієї особи. Вважається, що обидва ці штами здатні легше інфікувати легені людини, ніж британський штам коронавірусу.

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Індійський уряд розглядає можливість запровадження ПЛР-тестів для всіх людей, які приїжджають з Бразилії та ПАР. Наразі таке правило діє для тих, хто приїздить з Великої Британії.

Протягом останньої доби кількість підтверджених випадків хвороби COVID-19 в Індії зросла на 9 121, з початку пандемії там налічується вже 10,93 мільйона випадків захворювання. Індія поступається у світовій статистиці захворювання на COVID-19 лише США.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 86 країнах.

«Бразильський» штам коронавірусу вперше був виявлений у японців, які повернулися в країну після мандрівки в регіон бразильської частини басейну річки Амазонка.

Характеристики «бразильського» штаму наразі повністю не досліджені, проте відомо, що він поширюється так само швидко та є таким самим заразним, як і "британський".

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.

Фото: picture-alliance / Niaid