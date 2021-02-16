Суд у Нідерландах виніс «вирок» комендантській годині

Суд у Нідерландах ухвалив скасувати запроваджену через коронавірус комендантську годину, оскільки вона порушує права громадян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

“Комендантську годину треба негайно скасувати”, - заявив суддя.

Він наголосив, що комендантська година є далекосяжним порушенням права на вільне пересування та приватне життя.

Суддя також підкреслив, що ефективність комендантської години, запровадженої через коронавірус, ще не доведена, оскільки одночасно з її встановленням були введені й інші заходи.

Комендантську годину у Нідерландах запроваджено на підставі закону, який передбачає можливість застосування такого заходу у разі гострої надзвичайної ситуації, яку неможливо врегулювати іншими, менш далекосяжними засобами.

Фонд "Вірусна правда" у позовній заяві стверджував, що комендантська година обмежує основні права, закріплені в Конституції.

Уряд Нідерландів вже вивчає рішення суду Гааги. Наразі не відомо, що буде зі штрафами за порушення комендантської години.

У Нідерландах за минулий тиждень поліція виписала 7 383 штрафи за недотримання правил карантину, причому більшість - саме за порушення комендантської години.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години до 2 березня.

Щодня у період з 21:00 до 04:30 жителям країни заборонено виходити з дому без вагомої причини, як-от вигул собаки, повернення з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто чи прямують за кордон і мають квиток.

За порушення комендантської години передбачено штраф у розмірі 95 євро.

У країні закриті бари, ресторани, перукарні, спортзали, магазини, окрім супермаркетів та яток з продуктами.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 744 108 випадків COVID-19, зокрема 2 420 505 летальних, одужали а 84 306 543 особи.