У Нідерландах знову мітингують проти карантинних обмежень, є затримані

В Амстердамі та Апелдорні проходять мітинги проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Поліція закликає мітингуючих дотримуватися порядку та дистанції.

В Апелдорні підприємці просять мітингарів не нищити та не грабувати їхні магазини. На мітингу проти коронавірусних обмежень в Апелдорні було близько 400 осіб. Вони запевняють, що акція мирна і вже добігає кінця. Водночас, чотирьох учасників акції в Апелдорні затримали правоохоронці за образи поліції та агресивні дії.

Тим часом у центрі Амстердама на демонстрацію зібралося близько 200 осіб. Тридцять осіб було затримано.

У Нідерландах проходять мітинги проти коронавірусних обмежень / Фото: ANP

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах після запровадження комендантської години почалися антикарантинні протести. Такі акції проходили в кількох містах Нідерландів і згодом призвели до заворушень.

Демонстрації зазвичай проходили за одним сценарієм. Незадовго до початку комендантської години на вулицях збирався натовп, який починав усе трощити, підпалювати та грабувати.

Разом із правоохоронцями патрулювати вулиці міст почали волонтери та футбольні фанати, аби покласти край нічним заворушенням і пограбуванням магазинів під час протестів.

Протести спричинило запровадження з 23 січня комендантської години на всій території країни. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити з дому дозволяється лише, наприклад, на роботу та з метою вигулу собак. Перша акція протесту відбулася минулої суботи, після запровадження комендантської години. Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення накладають штраф у розмірі 95 євро.