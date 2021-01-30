У Нідерландах виписали понад 11 тисяч штрафів за порушення комендантської години

У Нідерландах за перші шість днів дії комендантської години, запровадженої в рамках коронавірусних обмежень, по всій країні було виписано 11 582 штрафи людям, які перебували на вулиці без поважних причин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“За вихідні виписано 5959 штрафів, у наступні дні було оштрафовано ще 5 623 особи”, - йдеться у повідомленні.

У деяких нідерландських містах, через мітинги під час комендантської години, заборонено ввечері носити одяг, що закриває обличчя, зокрема, балаклави.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці у Нідерландах затримали п'ятьох чоловіків, які закликали до заворушень через соцмережі. Чоловіки віком від 18 до 23 років.

Поліція зазначає, що на вулицях країни досить спокійно у порівнянні з вихідними та початком тижня. Однак дехто все ще підбурює людей виходити на вулиці під час комендантської години на мітинги.

Водночас у Гаазі близько 25 батьків об’єдналися і патрулюють вулиці разом з поліцією, аби запобігти новим заворушенням.

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Через заворушення в більшості нідерландських міст довелося закрити пункти тестування на коронавірус, які були облаштовані на вулицях.

Протести у Нідерландах спричинило запровадження з 23 січня комендантської години на всій території країни. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 до 04:30. У цей час виходити з дому дозволено лише на роботу та з метою вигулу собак.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення передбачено штраф у розмірі 95 євро.

У світі станом на 29 січня зафіксовано 102,572,362 випадки COVID-19, з них - 2,213,989 летальних, одужало вже 74,269,289 осіб.

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