Протестувальників у Нідерландах допомагали вгамовувати футбольні фани і волонтери

У Нідерландах четвертий день протестів проти карантинних обмежень був значно спокійнішим. На акції вийшла молодь у Роттердамі й Амстердамі, атмосфера була напруженою, але досить спокійною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У Роттердамі затримано 81 мітингувальника. За словами поліції, ситуація цього разу значно спокійніша, ніж у попередні три дні.

Разом з правоохоронцями патрулювати вулиці вийшли волонтери та футбольні фанати, аби покласти край заворушенням і пограбуванням магазинів під час протестів.

Сьогодні перші підозрювані, які закликали до заворушень та чинили безлад на вулицях, мають з’явитися у суді, зокрема слухання пройдуть в Амстердамі та Бреді. Серед доказів - багато фото- та відеоматеріалів, наданих місцевими мешканцями.

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Також сьогодні Палата представників парламенту має обговорити ситуацію щодо заворушень та завдані збитки.

Як повідомляв Укрінформ, заворушення в кількох містах Нідерландів відбувалися після настання комендантської години.

Протести спричинило запровадження з 23 січня комендантської години на всій території країни. Відповідно до рішення парламенту, вона діє з 21:00 по 04:30. У цей час виходити з дому дозволено, наприклад, на роботу та з метою вигулу собак.

Планується, що комендантська година діятиме до 9 лютого. За її порушення накладають штраф у розмірі 95 євро.

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