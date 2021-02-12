Латвія скасувала комендантську годину

Кабінет міністрів Латвії прийняв рішення скасувати комендантську годину, яку булр введено для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

Прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш повідомив, що замість комендантської години поліція буде посилено контролювати дотримання обмежень на зібрання, а також перетин кордонів і дотримання карантину.

Комендантська година в Латвії діяла у п'ятницю і суботу з 22:00 до 5.00.

За скасування комендантської години виступило Міністерство внутрішніх справ - на думку відомства, тоді поліція зможе ефективніше стежити за дотриманням інших важливих епідеміологічних обмежень, знизивши захворюваність таким чином. Наприклад, контролюючи зібрання у транспорті, домогосподарствах та інших публічно недоступних місцях.

Крім того, МВС зможе заощадити, тому що більше не буде потреби оплачувати нічні години роботи.

Після скасування комендантської години поліція пообіцяла ночами у вихідні забезпечити приблизно 30% від патрулів, задіяних у контролі за дотриманням комендантської години.

Зазначається, що комендантську годину в Латвії вперше було введено в переддень Нового року.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 12 лютого у світі виявлені 108 298 668 випадків COVID-19, зокрема 2 378 873 летальних, одужали 80 345 420 осіб.

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