Латвія обмежила в'їзд до країни через новий COVID-штам

У Латвії з 10 по 24 лютого буде заборонено в'їзд до країни по несуттєвим причинам з усіх країн ЄС, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великої Британії. Рішення прийнято у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

Уточнюється, щодо Латвії можна потрапити, якщо є поважна причина: робота, навчання, об'єднання сім'ї, отримання медичних послуг, транзит, супровід неповнолітніх, похорон, повернення на постійне місце проживання.

Людина повинна буде підтвердити, що має серйозні причини, під час заповнення анкети covidpass.lv. Підтверджуючі документи приєднувати не потрібно, однак їх варто взяти з собою - і при в'їзді показати Прикордонній охороні або Держполіції Латвії. Якщо ж інформація, що підтверджує мету приїзду, вже є в державних базах даних - наприклад, про місце проживання, родичів тощо, то можна буде обійтися взагалі без показу документів.

За останню добу в Латвії позитивними виявилися 876 проб на COVID-19. Загалом із початку епідемії зареєстрували 70 276 позитивних тестів. Повідомляється про 28 летальних випадків за день. Усього жертвами хвороби стали вже 1309 осіб.

Фото: Kārlis Miksons/Latvijas Televīzija