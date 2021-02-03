«Британський» штам коронавірусу виявили вже у 80 країнах – ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 80 країнах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зазначається, що різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 з 27 січня був виявлений ​​ще в 10 країнах.

"Станом на 2 лютого в цілому 80 держав, розташованих у всіх шести регіонах ВООЗ, повідомили про завезені випадки або ж про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - зазначає ВООЗ.

"Південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, з 27 січня виявлено ще у восьми країнах, їх загальна кількість сягнула 41. Цей варіант вірусу присутній у чотирьох регіонах ВООЗ.

Різновид коронавірусу, виявлений ​​раніше в Бразилії, що отримав найменування P.1, з 27 січня був виявлений ​​ще в двох країнах, тепер він присутній в 10 державах.

Загальна кількість інфікованих впродовж минулого тижня на планеті зросла на майже 3,7 млн осіб, що на 13% менше у порівнянні з попереднім тижнем.

Від коронавірусу на планеті минулого тижня померли понад 96 тисяч осіб, загальна кількість летальних випадків складає 2,2 млн.