«Бразильський» COVID-штам утричі заразніший – МОЗ країни

«Бразильський» варіант коронавірусу, виявлений в бразильській Амазонії, втричі заразніший за початковий штам вірусу SARS-COV2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ міністра охорони здоров’я Бразилії Едуардо Пазуелло у сенаті країни.

Пазуелло зазначив, що вакцини від коронавірусу, представлені нині на ринку, є ефективними від «бразильського» штаму COVID-19.

«Ми маємо чіткі дані з аналізу, що вакцини мають ефективність проти цього («бразильського» - ред.) варіанту. Але він заразніший. За нашими даними, втричі заразніший», - сказав Пазуелло.

Він не уточнив, на яке дослідження спирається, і які вакцини в ньому тестувалися.

Як повідомлялося, «бразильський» штам коронавірусу вперше був виявлений у японців, які повернулися в країну після мандрівки в регіон бразильської частини басейну річки Амазонка.

Цей штам вважають причиною повторної масштабної епідемії захворювання на коронавірус у бразильському місті Манаус, де раніше перехворіло 76% населення, що мало би бути достатньо для колективного імунітету.

Як передавав Укрінформ, декілька виробників вакцин уже заявили, що створені ними препарати захищають від мутованих штамів. У цьому, зокрема, запевнила американська компанія Moderna, компанії BioNTech і Pfizer та британська AstraZeneca.