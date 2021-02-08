Нідерланди продовжили до березня «коронавірусну» комендантську годину

Уряд Нідерландів продовжив термін дії комендантської години до 2 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Попередньо комендантська година у Нідерландах мала діяти до 10 лютого.

Щодня з 21:00 до 04:30 жителям країни заборонено виходити з дому без вагомої причини, такої як вигул собаки, повернення з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто чи прямують за кордон і мають квиток.

За порушення комендантської години передбачено штраф у розмірі 95 євро.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах після запровадження з 23 січня комендантської години розпочалися антикарантинні протести. Акції проходили в кількох містах і призвели до заворушень.

Разом із правоохоронцями патрулювати вулиці міст почали волонтери та футбольні фанати, аби покласти край нічним заворушенням і пограбуванням магазинів під час протестів.