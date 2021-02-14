Канадська провінція обиратиме свій парламент поштою

Голосування на місцевих виборах у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, яке було заплановане на 13 лютого, через спалах COVID-19 відбуватиметься винятково поштою.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це оголосив голова Центральної виборчої комісії Ньюфаундленду й Лабрадору Брюс Чалк.

“Голосування не буде перенесено, вибори проводитимуться винятково поштою”, - сказав Чалк.

За його словами ЦВК продовжить термін реєстрації на отримання бюлетенів поштою й прийматиме їх аж до 1 березня.

Чалк додав, що виборчі дільниці не мають змоги забезпечити достатню кількість персоналу, оскільки люди масово відмовляються від роботи через острах інфікування коронавірусом.

Тим часом головний санітарний лікар провінції Дженіс Фітцжеральд оголосила про запровадження повторного локдауну. Усі підприємства та заклади, окрім тих, що визнані суспільно важливими, мусять закрити свої двері для відвідувачів. Востаннє такі суворі обмежувальні заходи діяли у провінції навесні.

Проведене протягом останніх днів тестування засвідчило поширеність у провінції “британського” штаму вірусу. З 269 нині активних випадків 253 виявили цього тижня.

Досі Ньюфаундленд та Лабрадор із населенням понад 500 тис. осіб мав один із найнижчих у Канаді рівнів поширення COVID-19. Улітку протягом 42 днів тут узагалі не було виявлено жодного випадку інфікування.