Канадська провінція через COVID-19 переносить весняні канікули

Весняні канікули в державних школах канадської провінції Онтаріо розпочнуться на місяць пізніше у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про на пресконференції в Торонто заявив міністр освіти Онтаріо Стівен Лече.

“Ми ухвалили рішення, яке має одну мету: захистити персонал та учнів. Тож з огляду на рекомендації медичної спільноти весняні канікули будуть відтерміновані”, - сказав Лече.

Він уточнив, що уряд вирішив саме перенести, а не скасувати канікули. “Вони залишаються у навчальному плані, але на місяць пізніше, що дозволить нам зменшити ризики”, - зазначив міністр. Таким чином, канікули у школах розпочнуться не 15 березня, як було заплановано, а 12 квітня.

Лече додав, що це дасть можливість учням наздогнати згаяне через пізній початок навчального року, що також було пов’язано із COVID-обмеженнями.

“Ми усвідомлюємо, що скупчення людей грає ключову роль у поширенні COVID-19. Ми зрозуміли це під час зимових канікул і не ризикуватимемо знову нашими дітьми, вчителями та родинами”, - указав міністр. Річ у тім, що саме після зимових канікул в Онтаріо було зафіксовано спалах заражень коронавірусом.

Як повідомлялося, з кінця минулого року на всій території провінції Онтаріо діяв локдаун, покликаний зменшити швидкість поширення COVID-19. Скасовувати його в окремих регіонах почали лише цього тижня.

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