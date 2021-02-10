У Росії посилили покарання за непокору силовикам

Російська Держдума ухвалила в третьому, остаточному читанні закон, який посилює відповідальність за порушення під час організації та фінансування масових акцій, а також за непокору співробітникам правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на держпорталі «Законотворчість».

Згідно з ухваленими поправками до Кодексу про адміністративні правопорушення, громадянину за цілий ряд фінансових порушень у сфері організації масових акцій може бути призначено штраф у розмірі від 10 до 200 тис. рублів (від 135 доларів до $2,7 тис.). За перерахування коштів на проведення масової акції особою, яка не має на це права, запроваджується штраф у розмірі від 10 до 100 тис. рублів (від 135 доларів до $1,35 тис.).

Закон конкретизує, що йдеться не тільки про порушення, пов'язані з перерахуванням і звітами про гроші, які використовуються для організації масових акцій, але й про "інше майно".

Цей самий закон збільшує штрафи за непокору співробітникам органів правопорядку, зокрема під час масових акцій. Максимальна санкція, згідно з ухваленим законом, залишиться колишньою - 15 діб арешту. Проте, сума штрафів за непокору співробітнику поліції збільшується з поточних 500-1000 рублів до 2-4 тис. рублів (270-540 доларів), також додається можливість призначити обов'язкові роботи на строк від 40 до 120 годин.

Також зростають штрафи за непокору іншим силовикам - співробітникам ФСБ (до 70 тис. рублів - 946 доларів), органів державної охорони (до 40 тис. рублів - 540 доларів).

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При повторному невиконанні вимог поліцейських, співробітників ФСБ або держохорони розмір штрафу буде збільшений. Як санкція також зберігається арешт терміном до 30 діб і додається можливість призначити обов'язкові роботи на строк від 100 до 200 годин.

Як повідомляв Укрінформ, у кінці січня - на початку лютого в багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального із закликами до відставки Путіна. Силовики вжили жорстких заходів для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані. Порушено 50 кримінальних справ. Крім того, також переслідується ряд співробітників ФБК.