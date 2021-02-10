Суд заочно арештував соратника Навального Волкова

Басманний суд Москви заочно заарештував на два місяці Леоніда Волкова - соратника Олексія Навального і керівника мережі його регіональних штабів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу суду.

«Відносно Волкова судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін два місяці, термін відраховуватиметься з моменту екстрадиції Волкова на територію РФ, або з моменту його затримання на території РФ», - сказали в суді.

Волкову інкримінується схиляння неповнолітніх до вчинення протиправних дій в інформаційно-телекомунікаційних мережах (ст. 151.2 КК РФ). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідком РФ раніше повідомляв, що кримінальну справу порушили через відео, «на яких керівник мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков звертається із закликами до неповнолітніх брати участь у незаконних акціях».

Соратник Навального оголошений в міждержавний розшук, тобто в межах СНД.

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Як повідомляв Укрінформ, у кінці січня - на початку лютого в багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спецзасоби. Кілька тисяч людей були затримані. Порушено 50 кримінальних справ. Серед інших, також переслідується ряд співробітників ФБК.

4 лютого Волков заявив, що акції протесту припиняються до весни-літа. У вівторок він анонсував мирну всеросійську акцію «в іншому форматі» - флешмоб у дворах - на 14 лютого.