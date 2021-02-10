У Японії зафіксували найвищу добову смертність від COVID-19 за час пандемії

10 лютого в Японії була зареєстрована 121 смерть від коронавірусу (COVID-19), що є найвищим добовим показником у цій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Станом на 18:30 за місцевим часом у середу представники органів охорони здоров'я підтвердили 1 885 нових випадків інфікування коронавірусом.

Адміністрація Токіо повідомила про 491 новий випадок інфікування в японській столиці в середу. Добовий показник залишається нижчим 500 чотири дні поспіль.

Загальна кількість тих, у кого з початку пандемії аналіз показав позитивний результат, тепер становить у Токіо 105 024 людини.

У важкому стані в японській столиці нині знаходяться 103 людини.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 10 лютого було зафіксовано більш як 107,4 мільйона випадків інфікування коронавірусом, одужали вже більш як 79,3 мільйона осіб.