«Непотрібний і скандальний»: Варшава прокоментувала візит Борреля до Москви

Візит високого представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля до Росії був непотрібним і скандальним, він лише легітимізував агресивні дії Кремля.

Про це заявив у середу вранці речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на TVP INFO.

«Ця ситуація не повинна була статися. Ми пам’ятаємо, що у той час як Боррель був у Москві, були вислані дипломатичні працівники країн ЄС. Це абсолютно скандальна ситуація, яка, здається, не має аналогій за останні роки в історії дипломатичних відносин між Росією та ЄС»,- заявив Мюллер.

Він зауважив, що Боррель за цей візит до Москви перебуває під шквалом критики, навіть з боку країн західної Європи, що не трапляється часто і свідчить про порушення усіляких принципів (з боку Росії – ред.).

«Ми (Польща - ред.) також вважаємо, що це була непотрібна легітимізація дій Росії, такі кроки не слід було робити. Ми про це застерігали, і закликали, щоб цей візит у такій формі не відбувався»,- наголосив речник уряду РП.

Як повідомляв Укрінформ, Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх стосунках між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії щодо цього в форматі Європейської Ради у березні поточного року.

Під час візиту європейський дипломат стикнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе. Напередодні під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі Боррель проінформував депутатів про підсумки нещодавнього візиту до Москви, де потрапив під зливу критичних зауважень збоку значної кількості європейських політиків.

Фото: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación