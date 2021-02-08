Британські спецслужби підозрюють сотні науковців у передачі технологій Китаю – ЗМІ

Спецслужби Великої Британії проводять розслідування щодо майже 200 науковців за підозрою у сприянні уряду Китаю у створенні зброї масового знищення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, науковці з понад 10 університетів Великої Британії підозрюються в порушенні законодавства у сфері експортного контролю, спрямованого на запобігання передачі інтелектуальної власності ворожим державам.

Спецслужби вважають, що науковці в межах комерційних угод передавали Пекіну інформацію про дослідження в області передових військових технологій.

За даними The Times, загалом підозрюються близько 200 британських науковців.

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У разі визнання винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня з Великої Британії депортували трьох китайських шпигунів, який приїхали до країни за журналістською візою.