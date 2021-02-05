Британія видворила трьох китайських шпигунів – ЗМІ
Укрінформ
Влада Великої Британії депортувала трьох китайських шпигунів, який приїхали до країни з візою журналіста.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
За даними британської розвідки MI5, всі троє прибули до Британії минулого року з метою працевлаштування у різних китайських інформаційних агентствах. Насправді ж вони були співробітниками Міністерства державної безпеки Китаю.
Після їхнього викриття британська влада депортувала вказаних осіб до Пекіна.
Зазначається, що новина про видворення шпигунів з’явилася у той час, як експерти попередили, що Китай запустив у космос три розвідувальні супутники, які можуть використовуватися для спостереження за флотом країн-противників.