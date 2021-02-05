У Бельгії іранського дипломата засудили до 20 років в'язниці за підготовку теракту

Суд Антверпена у Бельгії визнав іранського дипломата Асадолаха Асаді винним у плануванні вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції у 2018 році та засудив до 20 років в’язниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що це перший подібний випадок, коли в ЄС судять іранського дипломата.

Окрім 49-річного Асаді, який працював в іранському посольстві у Відні, перед судом постали троє його спільників. Вони були заарештовані в ході спільної спецоперації поліції Німеччини, Франції та Бельгії.

Як пише dpa, спільників Асаді засудили до 18 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2018 року європейські спецслужби оголосили, що вони зірвали спробу організації вибуху під Парижем 30 червня на засіданні Національної ради опору Ірану (NCRI), до якого причетні зазначені особи.

Німецька поліція затримала іранського дипломата Асаді, який працював третім радником посольства Ірану у Відні. А в Бельгії затримали двох бельгійських громадян іранського походження. У них було вилучено 500 грамів саморобної вибухівки TATP і детонатор.

Поліція вважає, що Асаді зустрівся з Аміром С. і Насімою Н. у піцерії у Люксембурзі, де передав їм вибухівку.

Усіх трьох підозрюють у підготовці нападу на учасників щорічної конференції Національної ради опору Ірану в Парижі. Їм пред'явлено звинувачення в підготовці навмисного вбивства і терористичного акту.

Тегеран усі звинувачення відкидає, вважаючи причетними до ситуації NCRI.

Національна рада опору Ірану (NCRI) - іранська політична організація, що базується у Франції. Організація являє собою політичну коаліцію, покликану змінити іранський режим. Коаліція складається з різних іранських дисидентських груп, головним членом якої є Народний моджахед Ірану (MEK). Вважається, що обидві організації очолюють Масуд Раджаві і його дружина Мар'ям Раджаві. NCRI також визнаний дипломатичним крилом MEK, який виступає проти релігійного уряду Ірану. У 2002 році NCRI розкрило, що «Тегеран побудував ядерні об'єкти». У 1997 році вона була внесена в список іноземної терористичної організації, але виключена з нього в 2012 році урядом США. NCRI вважається найбільшою політичною опозицією нинішньому іранському режиму.