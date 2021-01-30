Авіація коаліції США знищила командувача ІДІЛ в Іраку
Як повідомляє Укрінформ, про це пише New York Times.
“43-річний командувач ІДІЛ Джаббар Сальман Алі Фархан аль-Іссаві, відомий як Абу Яссер, був вбитий у середу поблизу із містом Кіркук на півночі Іраку”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що ця успішна операція мала на меті “спинити відродження ІДІЛ та відплатити за смертельний теракт минулого тижня в Іраку”.
За словами речника міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ Вейна Марото, загибель аль-Іссаві завдала зусиллям терористичної організації із перегрупування “серйозного удару”. Аль-Іссаві координував діяльність ІДІЛ в Іраку й був відповідальним за розробку та передачу вказівок рядовим бійцям й сприяв розширенню присутності ІДІЛ в Іраку.
Під час операції із ліквідації ватажка ІДІЛ, який переховувався у підземному бункері, було вбито дев’ятеро інших терористів.
Хоча офіційного підтвердження цієї інформації немає, за даними New York Times саме літаки США завдали удари по позиціях аль-Іссаві.