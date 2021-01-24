У Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ

Унаслідок двох авіаударів очолюваної США коаліції в Іраку було вбито сімох бойовиків ІДІЛ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Командування спільних операцій Іраку пише Сіньхуа.

“Семеро бойовиків-екстремістів з ІДІЛ були вбиті у суботу під час двох авіаударів на півночі Іраку, завданих літаками очолюваної США коаліції”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що авіаудари було завдано на основі отриманих розвідкою даних і з їх допомогою вдалося також зруйнувати чотири укриття ІДІЛ.

“Безпекова ситуація в Іраку покращується з того часу, як іракські силовики повністю здолали бойовиків ІДІЛ по всій країні наприкінці 2017-го року. Утім, залишки ІДІЛ відтоді розчинилися у міських, пустельних та гірських регіонах, часто влаштовуючи партизанські напади на силовиків та цивільних”, - стверджує Сіньхуа.

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Нагадаємо: Багдад став місцем численних терористичних нападів з боку ісламістів після того, як іракські війська за допомогою західної коаліції вигнали загони ІДІЛ із території своєї країни у 2017 році.