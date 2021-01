Вибух залишеної ІДІЛ бомби забрав у Іраку сім життів

При спробі розмінування вибухового пристрою, залишеного бойовиками ІДІЛ, в Іраку загинуло шестеро військових та один цивільний.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела у безпекових органах Іраку пише Сіньхуа.

“Вибух трапився у селищі, розташованому в 100 км на захід від Мосула, коли силовики намагалися розмінувати бомбу, вірогідно, залишену бойовиками-екстремістами ІДІЛ, коли вони контролювали цей регіон до 2017-го року”, - йдеться у матеріалі.

За словами одного з медиків у госпіталі, розташованому неподалік міста Таль Афар, ще двоє військових отримали унаслідок вибуху травми.

“Безпекова ситуація в Іраку покращилася відтоді, як іракські силовики повністю здолали бойовиків ІДІЛ по всій країні у 2017-му. Утім, епізодичні криваві інциденти досі трапляються у спустошеній війною країні, оскільки залишки ІДІЛ з того часу розчинилися у міських зонах й пустельних та гірських регіонах, вчиняючи часті партизанські напади на силовиків й цивільних”, - стверджує Сіньхуа.

Як раніше повідомляло агентство, США рекордно скоротили чисельність своїх військових на Близькому Сході.

Фото: Ivor Prickett for The New York Times