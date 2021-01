Штати рекордно скоротили кількість військових в Афганістані

Про це пише DW із посиланням на заяву міністерства оборони США, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати як ніколи близькі до завершення війни, що триває майже два десятиліття, та вітають внутрішньоафганський та очолюваний афганцями мирний процес для досягнення політичного врегулювання та постійного і всеосяжного припинення вогню", - йдеться в заяві виконувача обов'язки міністра оборони США Крістофера Міллера.

“Today, U.S. forces in Afghanistan total 2,500 -- a force level conducive to both our counterterrorism mission and our resolve, with our NATO partners, to support Afghan Security Forces working to secure peace in their country.” A/SD Chris Miller