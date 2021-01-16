Штати рекордно скоротили кількість військових в Афганістані

Штати рекордно скоротили кількість військових в Афганістані

Укрінформ
США скоротили чисельність своїх військових в Афганістані до 2500 осіб — найменшої кількості з часу початку конфлікту у 2001 році.

Про це пише DW із посиланням на заяву міністерства оборони США, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати як ніколи близькі до завершення війни, що триває майже два десятиліття, та вітають внутрішньоафганський та очолюваний афганцями мирний процес для досягнення політичного врегулювання та постійного і всеосяжного припинення вогню", - йдеться в заяві виконувача обов'язки міністра оборони США Крістофера Міллера.

2,5 тисячі американських солдатів у країні достатньо для гарантування безпеки "Америки, наших громадян та наших інтересів", наголосив Міллер. Разом з союзниками по НАТО США також продовжуватимуть проводити антитерористичні операції та навчати афганські сили безпеки. 

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Відзначається, що до травня 2021 року планується скоротити чисельність американського контингенту до нуля, проте подальші скорочення будуть залежати від певних умов.

Нагадаємо: про заяву адміністрації Дональда Трампа скоротити військовий контингент США в Афганістані до 2,5 тис. Міллер оголосив у листопаді минулого року. У той час в Афганістані були дислоковані близько 4,5 тисячі американських солдатів.

Фото: defense.gov

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