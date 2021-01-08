В Афганістані бойовики напали на блокпост - у бою загинули 14 осіб

В Афганістані бойовики напали на блокпост - у бою загинули 14 осіб

Укрінформ
На півночі Афганістану бойовики атакували армійський блокпост, унаслідок чого загинули шість військовослужбовців і вісім нападників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Афганістану.

«Щонайменше шестеро афганських військовослужбовців і вісім бойовиків були вбиті внаслідок сутичок у середу ввечері в провінції Кундуз на півночі Афганістану», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовики, озброєні вогнепальною зброєю і протитанковими гранатами, вночі атакували контрольно-пропускний пункт на околиці міста Кундуз - центру однойменної провінції.

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У ході перестрілки також дістали поранення чотири співробітники сил безпеки та п'ять бойовиків.

Крім того, повідомляє Сіньхуа, за словами місцевих жителів, бойовиками були захоплені щонайменше сім військовослужбовців.

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