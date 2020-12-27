Унаслідок серії терактів в Афганістані загинули четверо осіб

Унаслідок серії вибухів у Кабулі загинули четверо осіб, ще стільки ж отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова речника міністерства охорони здоров’я Афганістану Масума Джафарі пише Сіньхуа.

“Після вибухів у Кабулі четверо загиблих й четверо постраждалих, в тому числі двоє членів служб безпеки, були доставлені до лікарень”, - сказав Джафарі.

За його словами, причиною усіх чотирьох вибухів стали саморобні вибухові пристрої.

Відповідальності за теракти поки на себе ніхто не взяв.

Нагадаємо: у вівторок закладений у Кабулі саморобний вибуховий пристрій вже забрав п’ять життів. У той же день група озброєних людей вбила в місті полковника армії та викладача місцевого військового університету.