Відповідальність за теракт у Багдаді взяла на себе «ІДІЛ»

Угруповання «Ісламська держава» зранку в п’ятницю взяла на себе відповідальність за теракт, який стався в четвер на одному з центральних ринків Багдада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Інформацію оприлюднив інформаційний бюлетень Amaq, пов’язаний із «Ісламською державою», на своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в результаті подвійного теракту смертників у Багдаді у четвер загинули щонайменше 32 особи, ще близько 110 людей отримали поранення. Зазначається, що двоє терористів-смертників підірвали на собі жилети, начинені вибухівкою, посеред натовпу на ринку на площі Таран у центрі Багдада. Кількість жертв може зрости, оскільки велика кількість постраждалих перебуває в критичному стані.

Це перший в країні подібний теракт із початку цього року.

Багдад став місцем численних терористичних нападів з боку ісламістів після того, як іракські війська за допомогою західної коаліції вигнали загони ІДІЛ із території своєї країни в 2017 році.

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Останній гучний теракт у столиці Іраку стався в січні 2018 року на цій же самій площі: тоді через вибух загинуло 27 людей.