Масштабний теракт у Багдаді: смертник вдав хворого, щоб люди підійшли ближче
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Двоє терористів-смертників підірвали на собі жилети, начинені вибухівкою, посеред натовпу на ринку на площі Таран у центрі Багдада.
За словами очевидця, один з нападників зробив вигляд, що у нього болить живіт. Він впав на землю та почав кричати, нібито від болю, а коли біля нього зібралася група людей, щоб допомогти, він активізував детонатор.
Другий вибух стався за 10 хвилин, пише dpa.
Кількість жертв може зрости, оскільки велика кількість постраждалих перебуває в критичному стані.
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі зібрав у четвер термінову нараду з високопоставленими представниками сил безпеки, щоб обговорити теракт.
На місці інциденту розгорнуті сили безпеки, а ключові дороги тимчасово заблоковані, щоб уникнути нових терактів.
На цей час жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за напад, однак активніше за інших в останні роки подібні теракти в Іраку здійснюють члени угруповання "Ісламська держава".
Це перший в країні подібний теракт із початку цього року.
Останній гучний теракт у столиці Іраку стався в січні 2018 року на цій же площі, тоді через вибух загинуло 27 людей.
Фото: dpa