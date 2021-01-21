Масштабний теракт у Багдаді: смертник вдав хворого, щоб люди підійшли ближче

У результаті подвійного теракту смертників у Багдаді загинуло щонайменше 32 особи, ще 110 отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Двоє терористів-смертників підірвали на собі жилети, начинені вибухівкою, посеред натовпу на ринку на площі Таран у центрі Багдада.

За словами очевидця, один з нападників зробив вигляд, що у нього болить живіт. Він впав на землю та почав кричати, нібито від болю, а коли біля нього зібралася група людей, щоб допомогти, він активізував детонатор.

Другий вибух стався за 10 хвилин, пише dpa.

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Кількість жертв може зрости, оскільки велика кількість постраждалих перебуває в критичному стані.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі зібрав у четвер термінову нараду з високопоставленими представниками сил безпеки, щоб обговорити теракт.

На місці інциденту розгорнуті сили безпеки, а ключові дороги тимчасово заблоковані, щоб уникнути нових терактів.

На цей час жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за напад, однак активніше за інших в останні роки подібні теракти в Іраку здійснюють члени угруповання "Ісламська держава".

Це перший в країні подібний теракт із початку цього року.

Останній гучний теракт у столиці Іраку стався в січні 2018 року на цій же площі, тоді через вибух загинуло 27 людей.

Фото: dpa