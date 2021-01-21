Подвійний теракт у Багдаді: 28 загиблих, понад 70 поранених
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.
Зазначається, що двоє терористів-смертників підірвали на собі жилети, начинені вибухівкою, посеред натовпу на ринку на площі Таран у центрі Багдада.
Кількість жертв може зрости, оскільки велика кількість постраждалих перебуває в критичному стані.
Смертники підірвали себе, поки їх переслідували сили безпеки в районі Баб аль-Шаркі.
На цей час жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за напад, однак активніше за інших в останні роки подібні теракти в Іраку здійснюють члени угруповання "Ісламська держава".
Це перший в країні подібний теракт із початку цього року.
Багдад став місцем численних терористичних нападів з боку ісламістів після того, як іракські війська за допомогою західної коаліції вигнали загони ІДІЛ із території своєї країни в 2017 році.
Останній гучний теракт у столиці Іраку стався в січні 2018 року на цій же самій площі: тоді через вибух загинуло 27 людей.
Baghdad / Фото: АА