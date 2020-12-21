Помпео сказав, хто стоїть за нападом на посольство США в Багдаді

Помпео сказав, хто стоїть за нападом на посольство США в Багдаді

Укрінформ
За останнім ракетним обстрілом району, де знаходиться американське посольство в Багдаді, стоять бойовики, підтримувані Іраном.

Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у твіттері, передає Укрінформ.

"Підтримувані Іраном ополченці знову грубо атакували Багдад, поранивши мирних жителів Іраку. Народ Іраку заслуговує судового переслідування цих нападників. Ці жорстокі та корумповані злочинці повинні припинити свої дестабілізаційні дії", - підкреслив Помпео.

Він зазначив, що ніхто зі співробітників посольства під час інциденту не постраждав, проте був поранений щонайменше один іракський громадянин, а також пошкоджені будівлі.

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Нагадаємо: в Багдаді увечері 20 грудня зробили ракетний обстріл посольства США. Відомо, що три ракети впали в так званій "зеленій зоні". Ще дві потрапили в житлові квартали.

Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріальних збитків, але жертв немає.

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