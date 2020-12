Помпео сказав, хто стоїть за нападом на посольство США в Багдаді

Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у твіттері, передає Укрінформ.

"Підтримувані Іраном ополченці знову грубо атакували Багдад, поранивши мирних жителів Іраку. Народ Іраку заслуговує судового переслідування цих нападників. Ці жорстокі та корумповані злочинці повинні припинити свої дестабілізаційні дії", - підкреслив Помпео.

Iran-backed militias once again flagrantly and recklessly attacked in Baghdad, wounding Iraqi civilians. The people of Iraq deserve to have these attackers prosecuted. These violent and corrupt criminals must cease their destabilizing actions.