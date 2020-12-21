Помпео сказав, хто стоїть за нападом на посольство США в Багдаді

За останнім ракетним обстрілом району, де знаходиться американське посольство в Багдаді, стоять бойовики, підтримувані Іраном.

Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у твіттері, передає Укрінформ.

"Підтримувані Іраном ополченці знову грубо атакували Багдад, поранивши мирних жителів Іраку. Народ Іраку заслуговує судового переслідування цих нападників. Ці жорстокі та корумповані злочинці повинні припинити свої дестабілізаційні дії", - підкреслив Помпео.

Iran-backed militias once again flagrantly and recklessly attacked in Baghdad, wounding Iraqi civilians. The people of Iraq deserve to have these attackers prosecuted. These violent and corrupt criminals must cease their destabilizing actions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2020

Він зазначив, що ніхто зі співробітників посольства під час інциденту не постраждав, проте був поранений щонайменше один іракський громадянин, а також пошкоджені будівлі.

Нагадаємо: в Багдаді увечері 20 грудня зробили ракетний обстріл посольства США. Відомо, що три ракети впали в так званій "зеленій зоні". Ще дві потрапили в житлові квартали.

Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріальних збитків, але жертв немає.