Євросоюз засудив теракт у Багдаді

Європейський Союз засудив терористичний акт, який стався у четвер вранці у столиці Іраку і спричинив численні людські жертви.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз рішуче засуджує безглузду та варварську атаку, яка вранці потрясла центр Багдаду та призвела до численних жертв та поранених серед іракців. Європейський Союз приносить співчуття родинам жертв, та підтверджує повну підтримку владі Іраку в боротьбі з екстремізмом і тероризмом. Європейський Союз буде продовжувати твердо підтримувати Ірак і його народ, безпеку і стабільність в країні» - зазначив речник ЄС.

Як повідомлялося, у четвер вранці в результаті подвійного терористичного акту терористів-смертників у центрі Багдаду загинули принаймні 32 особи, ще близько 110 людей отримали поранення. Кількість жертв може зрости, оскільки велика кількість постраждалих перебуває в критичному стані.