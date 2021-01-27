На турецько-сирійському кордоні піймали 12 бойовиків ІДІЛ

На турецько-сирійському кордоні було виявлено та затримано 12 бойовиків ІДІЛ, які намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити на територію Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.

«31 грудня 2020 року 12 людей, які намагалися незаконно проникнути в нашу країну з Сирії, були спіймані та передані поліції», - йдеться у повідомленні.

З-поміж затриманих 5 осіб - громадяни РФ, 4 - Узбекистану, 3 - Киргистану.

Як було встановлено, всі вони були членами ІДІЛ. Один із затриманих розшукувався Інтерполом по «червоній карточці».

Як відомо, на початку року сили безпеки Туреччини затримали в Анкарі бойовика ІДІЛ, причетного до організації терактів, зокрема встановлення автобомб у зонах конфлікту в Іраку.

Фото: msb.gov.tr