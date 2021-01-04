В Анкарі затримали бойовика ІДІЛ, причетного до терактів у Іраку

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Cumhuriyet.

«Терорист "ІДІЛ" під кодовим ім'ям Ібрагім, діяльність якого в рамках терористичної організації "ІДІЛ" було встановлено, затриманий у себе вдома в Анкарі, де він переховувався», - йдеться у повідомленні.

Фото: сumhuriyet.com.tr

Операцію із затримання було проведено рано вранці в неділю. Під час обшуку у квартирі було вилучено чотири sim-картки, 1 мобільний телефон та блокнот, а також цифрові матеріали, зокрема відео на яких відзнято збройну діяльність Ібрагіма у лавах "ІДІЛ", а також фото багатьох членів "ІДІЛ".

Справжнє ім’я затриманого не повідомляється.

Як відомо, 1 січня в Іраку, поблизу Киркука було скоєно теракт, у результаті троє військовослужбовців ЗС Іраку загинули, один був серйозно поранений.