За зв’язки з ІДІЛ у Туреччині затримали 35 іракців
Укрінформ
У столиці Туреччини затримали 35 громадян Іраку, яких підозрюють у звязках із терористичною організацією ІДІЛ.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.
«В Анкарі внаслідок зусиль поліції та Національної розвідувальної організації було затримано 35 громадян Іраку. Встановлено, що вони контактували з терористичною організацією ІДІЛ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках операції провадиться розшук іще п'ятьох підозрюваних.
Як повідомлялося, підрозділи Антитерористичної служби Іраку упродовж року знищили 206 бойовиків ІДІЛ і захопили у полон ще 292.
Фото: АА