За зв’язки з ІДІЛ у Туреччині затримали 35 іракців

У столиці Туреччини затримали 35 громадян Іраку, яких підозрюють у звязках із терористичною організацією ІДІЛ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«В Анкарі внаслідок зусиль поліції та Національної розвідувальної організації було затримано 35 громадян Іраку. Встановлено, що вони контактували з терористичною організацією ІДІЛ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках операції провадиться розшук іще п'ятьох підозрюваних.

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Як повідомлялося, підрозділи Антитерористичної служби Іраку упродовж року знищили 206 бойовиків ІДІЛ і захопили у полон ще 292.

Фото: АА