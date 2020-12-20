За рік спецслужби Іраку знешкодили близько 500 бойовиків ІДІЛ

Підрозділи Антитерористичної служби Іраку (АСІ) упродовж року знищили 206 бойовиків ІДІЛ й захопили у полон ще 292.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву Антитерористичної служби Іраку пише Сіньхуа.

Зазначається, що за підтримки авіаударів міжнародної коаліції спецпризначенці АСІ провели 253 операції проти екстремістів.

“Кіберкоманда АСІ також спромоглася відстежити 26 280 акаунтів терористичних банд у соціальних мережах та месенджерах", — йдеться у матеріалі.

У АСІ наголосили, що метою їх діяльності є “створення безпечного та стабільного простору для життя іракців, шляхом проведення операцій з відстеження й знищення угрупувань терористів та їх електронних платформ, що поширюють ненависть й екстремізм”.

Нагадаємо: безпекова ситуація в Іраку покращується відтоді, як силовики здолали ІДІЛ по всій країні у 2017 році. Утім, терористи з того часу розчинилися у пустельних, гірських та урбанізованих регіонах, вчиняючи регулярні партизанські напади на цивільних та військових.