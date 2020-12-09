Двоє українців, яких три роки утримували в Іраку, повернулися додому

Президент Володимир Зеленський вітає повернення на батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Повернення українців додому стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей», – сказав Зеленський.

Президент подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.

В ОП розповіли, що Зеленський особисто координував процес звільнення українських громадян.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще і цей принцип є непохитним.

«У яку б халепу і в якій частині світу не потрапила людина. Це один з базових принципів політики Президента Зеленського. Це одна з ключових задач, яку я ставлю всім українським дипломатам», – сказав очільник МЗС.

Водночас Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова проінформувала, що поверненню українців на Батьківщину передувала значна системна робота.

Вона також додала, що повернення громадян відбулося напередодні Міжнародного дня прав людини.

«Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають у полоні в будь-якій державі, у тому числі в російському полоні та на окупованих частинах України – Донецької, Луганської областей та Криму, та їхнім родинам, що повернення можливе й обов’язково відбудеться. І тому чекаємо всіх вдома», – зазначила Денісова.

Разом з тим, народний депутат, голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що від початку президентської каденції Володимира Зеленського у державній політиці діє базовий принцип: “Українська держава завжди допомагає громадянам, яких незаконно утримують в інших країнах. Свідченням цього є й звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, несправедливо засудженого в Італії, і безпрецедентна операція з повернення додому українців, які застрягли в інших країнах після скасування авіарейсів під час весняного локдауну”.

За даними з відкритих джерел, у серпні 2017 року українські громадяни Санпітер Олександр Володимирович (19.12.1974) та Фоменков Євгеній Вікторович (01.11.1972) були викрадені з готелю у місті Сулейманія (північний Ірак, Курдистан). Українці нібито перебували в Іраку у питаннях торгівлі озброєнням.