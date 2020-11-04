Марків вважає, що винних у його ув'язненні треба притягнути до відповідальності

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентові Укрінформу.

“Звісно, що винні люди повинні бути притягнуті до відповідальності. Я переконаний, що люди, які знали, що я не винен, вони просто мовчали, тому це вже буде після консультацій з моїми адвокатами і далі будемо діяти за обставинами. Мене намагалися зганьбити не тільки як людину, як чоловіка, а й як військовослужбовця. З мене робили людину, яка не шанує нічого: ніяких людських законів, військової доктрини, - взагалі людина беззаконня. Своєю витримкою, вихованням, дисципліною я продемонстрував, чого вартий і які саме ідеали дали мені можливість вистояти”, - заявив Марків.

Він також розповів про свої перші відчуття, коли по відеоконференцзв'язку почув рішення суду.

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“Насамперед мені в це не вірилося. Я готувався до найгіршого. Я був готовий до найгіршого, але ніколи не полишав надії на найкраще... Знаєте, це я зараз усвідомлюю, що я дійсно вільна людина, а як тільки пролунала фраза "не винний", мені не вірилося... Це був надзвичайно великий сюрприз. Для мене це була одна з найважливіших моїх битв і найголовніша моя перемога як людини, як чоловіка”, - каже Марків.

Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана 3 листопада виправдав старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого судом Павії до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків відбував покарання у тюрмі поблизу Мілана. Загалом він перебував під вартою з 30 червня 2017 року - від дня арешту в Болоньї.

Після оголошення вердикту апеляційного суду Марківа звільнили з в’язниці, і сьогодні він повертається в Україну.