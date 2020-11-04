Адвокати - про виправдання Марківа: Це командна перемога

Сторона захисту вважає командною перемогою виправдання нацгвардійця Віталія Марківа в апеляційному суді Мілана.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Команди італійських та українських адвокатів багато працювали з доказами. На моє переконання, оскільки навіть у сфері юстиції вирішальним є людський фактор, головне не сам факт чи речовий доказ, а те, як вправно ним оперує досвідчений адвокат, наскільки він "зрісся зі справою", наскільки вірить у те, що його діло - праве. Саме такою була наша команда”, - сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу директорка департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції Анна Тищенко.

Вона наголосила, що адвокати жили цією справою, були готові оперативно відповісти на будь-який новий випад обвинувачення.

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“Ми пишаємося тим, що змогли докласти усіх своїх зусиль заради звільнення Віталія, і разом з італійськими адвокатами допомогли Міністерству юстиції, МВС, НГУ надати всі вичерпні докази непричетності як Марківа, так і українських військ до загибелі журналістів під Слов'янськом”, - розповів Укрінформу адвокат Андрій Карнаухов, партнер адвокатського об’єднання “Сергій Козьяков та Партнери“, що разом з італійською юридичною компанією Legance Avvocati Associati захищали інтереси держави Україна у справі Марківа.

Його колега Андрій Пилипенко підкреслив, що попри усі перешкоди сторона захисту мобілізувалася – і перемогла.

“Ми фактично були першими хто разом з Мін'юстом мобільно організувалися для захисту Віталія та України в італійському суді, розуміючи які ризики на себе беремо”, - зазначив Пилипенко.

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Італійський адвокат Раффаеле Делла Валле також не стримує емоцій після перемоги в апеляційному суді.

“У Павії суд був наче в темряві, коли вночі прокидаєшся і блукаєш без світла навпомацки. Там одразу говорили, що він винен - навіть не намагаючись дослідити ситуацію. Суд у Мілані вже був таким, наче ти йдеш у темряві зі свічкою у руках - і судді побачили світло”, - образно прокоментував справу італійський захисник.

Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана, який розглядав апеляцію на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, виправдав його. Суд постановив, що Марків не скоював злочину.

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На судове засідання Віталія Марківа сьогодні не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн із в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Фото: Антон Геращенко, ФБ