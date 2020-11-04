Адвокати - про виправдання Марківа: Це командна перемога
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Команди італійських та українських адвокатів багато працювали з доказами. На моє переконання, оскільки навіть у сфері юстиції вирішальним є людський фактор, головне не сам факт чи речовий доказ, а те, як вправно ним оперує досвідчений адвокат, наскільки він "зрісся зі справою", наскільки вірить у те, що його діло - праве. Саме такою була наша команда”, - сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу директорка департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції Анна Тищенко.
Вона наголосила, що адвокати жили цією справою, були готові оперативно відповісти на будь-який новий випад обвинувачення.
“Ми пишаємося тим, що змогли докласти усіх своїх зусиль заради звільнення Віталія, і разом з італійськими адвокатами допомогли Міністерству юстиції, МВС, НГУ надати всі вичерпні докази непричетності як Марківа, так і українських військ до загибелі журналістів під Слов'янськом”, - розповів Укрінформу адвокат Андрій Карнаухов, партнер адвокатського об’єднання “Сергій Козьяков та Партнери“, що разом з італійською юридичною компанією Legance Avvocati Associati захищали інтереси держави Україна у справі Марківа.
Його колега Андрій Пилипенко підкреслив, що попри усі перешкоди сторона захисту мобілізувалася – і перемогла.
“Ми фактично були першими хто разом з Мін'юстом мобільно організувалися для захисту Віталія та України в італійському суді, розуміючи які ризики на себе беремо”, - зазначив Пилипенко.
Італійський адвокат Раффаеле Делла Валле також не стримує емоцій після перемоги в апеляційному суді.
“У Павії суд був наче в темряві, коли вночі прокидаєшся і блукаєш без світла навпомацки. Там одразу говорили, що він винен - навіть не намагаючись дослідити ситуацію. Суд у Мілані вже був таким, наче ти йдеш у темряві зі свічкою у руках - і судді побачили світло”, - образно прокоментував справу італійський захисник.
Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана, який розглядав апеляцію на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, виправдав його. Суд постановив, що Марків не скоював злочину.
На судове засідання Віталія Марківа сьогодні не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн із в’язниці.
Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Фото: Антон Геращенко, ФБ