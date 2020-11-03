Віталій Марків вийшов на волю
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Правда перемагає. Я безмежно щасливий та вдячний. Мене зараз переповнюють емоції. Я не очікував, але головне вірити”, - наголосив загорнутий в український прапор Марків, вийшовши з в’язниці.
На судове засідання Віталія Марківа сьогодні не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн із в’язниці.
Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.
Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Фото на головній: Radio Svoboda/ Nataliya Kudryk