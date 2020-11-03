Денісова заявила, що Марків повертається до України

Виправданий апеляційним судом Мілана нацгвардієць Віталій Марків повертається до України.

Про це у Фейсбуці написала Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Україно, Віталія Марківа - виправдали!!! Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його", - йдеться у дописі.

Денісова додала: "Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину".

Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана 3 листопада виправдав нацгвардійця Віталія Марківа. Суд ухвалив, що Марків не скоїв злочину.

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На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На судове засідання Марківа не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн із в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Фото: RFE/RL