Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості

Президент Володимир Зеленський привітав рішення італійського суду щодо виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа та подякував усій команді, яка працювала заради цього.

Про це глава держави написав у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення – це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги!", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, апеляційний суд Мілана 3 листопада виправдав нацгвардійця Віталія Марківа. Суд виніс рішення, що Марків не здійснив злочину.

На засіданні апеляційного суду Мілана 3 листопада були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На судове засідання Марківа не привезли через карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. На процесі він був присутній в режимі онлайн, із в’язниці.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Фото: Офіс Президента